مصرع 15 شخصاً في تفجير بأفغانستان

مصرع 15 شخصاً في تفجير بأفغانستان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي خمسة عشر شخصًا مصرعهم اليوم الأحد، فيما اصيب أربعة عشر آخرون خلال تفجير وقع في جنازة بأفغانستان، بحسب ما اعلنته مصادر رسمية افغانستانية.

وأكد عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم ولاية نانغرهار، ونجيب كماوال مدير الصحة في الولاية، أن هذه الحصيلة الجديدة، بعدما كان أفيد في وقت سابق عن سقوط ستة قتلى ثم اثنا عشر قتيلا، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وقال خوجياني: "جميع الضحايا مدنيون، حيث وقع الاعتداء خلال تشييع الحاكم السابق لمنطقة حسكة مينا والذي توفي لأسباب طبيعية".

وتظهر صور يعتقد أنها لموقع الهجوم نشرت على تويتر بقعا من الدماء وملابس وأحذية مبعثرة على الأرض.

ولم تعلن أي مجموعة بعد مسؤوليتها عن الاعتداء الذي يأتي بعد ثلاثة أيام على هجوم انتحاري استهدف مركزا ثقافيا شيعيا في كابول وأوقع 41 قتيلا و84 جريحا.

وولاية نانغرهار على الحدود مع باكستان في شرق البلاد هي معقل لتنظيم الدولة الذي تبنى اعتداء الخميس في العاصمة.

فيديو أرشيفي: تفجير 30 طن من المتفجرات في افغانستان.

 

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