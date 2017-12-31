كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا
من موقع الحادث
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) عن سمعان فرج حارس كنيسة (مارمينا) في مدينة حلوان جنوب القاهرة، قوله إنه سارع إلى إغلاق أبواب الكنيسة فور سماعه أزيز الرصاص في الشارع، وذلك في ساعة اعتاد فيها أن يجلس عند مدخلها ويتناول شاي الصباح في هدوء.

وكان الهجوم على كنيسة مارمينا أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، حسب بيان لوزارة الداخلية المصرية.

وأضاف الحارس، أنه سمع بأن رجلًا مشلولًا وزوجته قضيا بين ضحايا الاعتداء، وقتل بنيران المعتدي أيضا أمين الشرطة الذي كان واقفا بجوار فرج وحارس آخر خلف أبواب الكنيسة.

بدوره، أكد خادم الكنيسة، سعد سعيد، أن الاعتداء وقع في وقت كان فيه عشرات الأطفال داخل الكنيسة، وهم وصلوا إليها صباح عطلة الجمعة الأسبوعية وتتراوح أعمارهم من مرحلة روضة الأطفال حتى المدرسة الثانوية.

وأعلن سعيد أن الأطفال بعد إطلاق الرصاص هرعوا إلى طابق أعلى بحثا عن ملاذ آمن من نيران المهاجم، مشيرا إلى أنه لو تمكن المعتدي من دخول الكنيسة لكانت حصيلة القتلى أكثر بكثير مما هو عليه.

فيديو من مكان الحادثة..

 

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