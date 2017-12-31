في 2018.. كارثة إنسانية تنتظر البشرية

رام الله - دنيا الوطن

قالت بيني مورداونت وزيرة التنمية الاقتصادية البريطانية: إن العالم قد يشهد في العام 2018 أسوأ كارثة إنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.



وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت في آذار/ مارس الماضي، عن وقوع أكبر كارثة إنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مبينة أن أكثر من 20 مليون شخص في عدة دول يعانون من الجوع ويحتاجون إلى مساعدات.



ووفقًا لما نقلته صحيفة (تلغراف) البريطانية عن الوزيرة فقد ذكرت: "بالرغم من أن عام 2017 كان عاما للكوارث الإنسانية الفظيعة، قد يصبح عام 2018 أسوأ منه".



وأضافت الوزيرة البريطانية: تخطط وزارة التنمية الاقتصادية البريطانية لتخصيص مبلغ إضافي بقيمة 21 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للتغلب على آثار الكوارث الإنسانية، مشيرة إلى أنه من المخطط أن تنفق هذه الأموال على إيصال مياه الشرب إلى مناطق تعاني من نقصها من مختلف أنحاء العالم وتحسين الظروف الصحية لـ 13 مليون شخص وتقديم الغذاء لـ 9 ملايين شخص.



يذكر أن بريطانيا تخصص 55 مليون دولار سنويا للصندوق المركزي لإغاثة أحوال الطوارئ التابع للأمم المتحدة.