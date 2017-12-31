حلس: نعلن بدء فعاليات انطلاقة حركة فتح

رام الله - دنيا الوطن

أعلن أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عن البدء بفعاليات الذكرى 53 لذكرى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وذلك في احتفالية مركزية كبيرة مساء اليوم الأحد في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة.



وأوضح حلس، أن حركة فتح مازالت متمسكة بالثوابت، مؤكداً أنها ستبقى رافعة راية العمل الوطني، ومتشابكة الأيدي مع كل الفصائل الفلسطينية.



وقال في كلمته: "نحن اليوم أكثر إصراراً وتمسكاً بالواحدة لمجابهة كل المخاطر بالمشروع الوطني".



وأضاف: "مهما طال الزمن، فإن أهدافنا ستتحقق، وستقام دولتنا الفلسطينية".



وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن القدس سيسقط، وستبقى القدس عاصمة فلسطين الأبدية.