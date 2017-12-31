الضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية تضبطان ستة أطنان جميد منتهي الصلاحية

رام الله - دنيا الوطنتمكنت طواقم الضابطة الجمركية وجهاز الاستخبارات العسكرية مساء اليوم من ضبط 6 طن من لبن الجميد المنتهي الصلاحية في إحدى المخازن في محافظة الخليل.وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية أنه وبناء على معلومات استخبارية خاصة بمديرية الضابطة الجمركية في الخليل عن وجود كمية من لبن الجميد منتهي الصلاحية في احدى المخازن، وبعد استصدار إذن تفتيش منالنيابة العامة توجهت طواقم الضابطة الجمركية وجهاز الاستخبارات العسكرية الى المخزن المشتبه به في محافظة الخليل وبعد التفتيش والفحص تم ضبط قرابة ستة أطنان من اللبن الجميد المنتهي الصلاحية منذ سنتين وبناء عليه تم التحفظ على الكمية لحين حضور جهات الإختصاص وانهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.