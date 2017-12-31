شرطة اسطنبول تعتقل 20 شخصا يشتبه صلتهم بتنظيم الدولة

فيديو أرشيفي: توقيف 12 مشتبهًا بالانتماء إلى تنظيم الدولة جنوب تركيا

رام الله - دنيا الوطنألقت شرطة اسطنبول اليوم الأحد، القبض على عشرين شخصا على الاقل، بينهم خمسة عشر مواطنا اجنبيا لصلتهم بتنظيم الدولة، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام محلية.وفي التفاصيل، اعتقلت فرق مكافحة "الإرهاب" القبض على المشتبه بهم في ثلاثة مناطق في المدينة ويشتبه صلتهم بقادة من تنظيم الدولة في سوريا والعراق والتخطيط لشن هجوم خلال احتفالات العام الجديد، وفقا لوكالة أنباء (الأناضول).وخلال الأيام القليلة الماضية اعتقلت الشرطة التركية 120 شخصا يشتبه صلتهم بتنظيم الدولة في اثني عشر مقاطعة وتم تعزيز التدابير الأمنية لاحتفالات العام الجديد.وقتل المواطن الأوزبكستاني عبد القادر ماشاريبوف تسعة وعشرين شخصا في ملهى ليلي باسطنبول عشية العام الجديد هذا العام في حادث إطلاق نار اعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه.