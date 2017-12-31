معارض إيراني: المظاهرات اتسعت لتشمل 70 مدينة

معارض إيراني: المظاهرات اتسعت لتشمل 70 مدينة
احتجاجات ايران
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المتواجد في باريس، موسى أفشار، إن رقعة المظاهرات الشعبية المناهضة للنظام الإيراني اتسعت لتشمل 70 مدينة إيرانية، مؤكدا أن لهذه المظاهرات منطلقات اقتصادية، خاصة أن شرائح الشعب المختلف لم تعد تطيق هذا الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وأضاف أفشار، أن تلك المظاهرات لم تعد منحصرة على شريحة معينة لتشمل جميع أبناء الشعب الإيراني، مشددا على أن النظام الإيراني فشل بشكل مستمر في تحسين الأوضاع المعيشية لشعبه،
وقام نظام "ولاية الفقيه" بنهب ثروات البلاد من أجل الانفاق على حروبه الخارجية ومشاريعه التوسعية.

وأوضح أفشار أن الشعارات المرفوعة في تلك المظاهرات واتساع رقعتها تدل على الحالة التنظيمة الكبيرة لها، مؤكدا أن شبكات المقاومة الايرانية في الوقت الحاضر تعمل علي تنظيم هذه المظاهرات وتنسيقها، مشددا على أن هذه الحالة التنظيمة تعطي صفة مختلفة تماماً عن الحركات العفوية التي سبقتها.

فيديو: احتجاجات إيران.. حراك داخلي أم مؤامرة خارجية؟

 

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