شرطة جنين تكشف ملابسات قضية تهديد وابتزاز عبر (فيسبوك)

رام الله - دنيا الوطن

كشفت الشرطة، اليوم الأحد، ملابسات قضية تهديد وابتزاز طالت سيدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في محافظة جنين.



وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنه للشرطة حول تعرضها للتهديد والابتزاز من قبل مجهول عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).



وأضاف البيان أنه وبجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة تم تحديد هوية المشتبه به، وباستدعائه وتدوين إفادته أفاد بأنه قام بتهديد المشتكية وابتزازها بطلب مبلغ مالي منها مقابل أن لا يقوم بنشر صورها .



وأكد البيان توقيف المشتبه به 24 ساعة وإحالته الى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقه أصولاً.