إصابة عدد من المواطنين خلال مواجهات مع الإحتلال بنابلس

إصابة عدد من المواطنين خلال مواجهات مع الإحتلال بنابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالرصاص اليوم الأحد، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في محافظة نابلس.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة البركة غربي بلدة تل جنوب نابلس، ودارت مواجهات بينها وبين الشبان، وأطلق الجنود الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لاصابة شاب بالرصاص الحي وشابين آخرين بالرصاص المعدني، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

كما اندلعت مواجهات بين طلبة مدرسة بورين الثانوية المختلطة وقوات الاحتلال في بلدة بورين جنوب المدينة.

وأفاد مدير المدرسة إبراهيم عمران أن مواجهات اندلعت بين الطلبة وقوات الاحتلال التي تتمركز في برج المراقبة على الشارع الالتفافي بالقرب من المدرسة، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما اندلعت مواجهات في بلدة سالم شرق نابلس على الطريق الالتفافي الذي يربط بين مستوطنتي "ايتمار" و"ألون موريه"، حيث أطلق الجنود الرصاص المعدني وقنابل الغاز.

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