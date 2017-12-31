الزعنون: دعوات المجلس المركزي تشمل عشرة من نواب حماس بالتشريعي

الزعنون: دعوات المجلس المركزي تشمل عشرة من نواب حماس بالتشريعي
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
صرح رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، بأنه قد تم البدء بتوزيع الدعوات الرسمية للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المقررة يومي 14 و15 من الشهر المقبل.

وقال الزعنون لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الدعوات تشمل عشرة من أعضاء حركة حماس في المجلس التشريعي، لافتاً إلى أن مرحلة توزيع الدعوات، ستنتهي غداً الاثنين.

وأضاف الزعنون، أن أعمال المجلس المركزي، ستنطلق عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 14 كانون الثاني/ يناير في مقر الرئاسة برام الله على أن يلقي الرئيس محمود عباس كلمة شاملة في الجلسة الافتتاحية.

وتابع الزعنون، أن اليوم الثاني سيشهد جلسة المناقشة العامة ومن ثم إصدار البيان الختامي، لافتاً إلى أن ابرز قضية على جدول الأعمال، ستكون إجراء مراجعة سياسية شاملة للمرحلة السابقة، وبحث وضع استراتيجية وطنية للمرحلة المقبلة.

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