الحمد الله يتسلم نتائج التعداد العام للاجئين الفلسطينيين بلبنان

الحمد الله يتسلم نتائج التعداد العام للاجئين الفلسطينيين بلبنان
الحمد لله أثناء استلام التعداد
رام الله - دنيا الوطن
تسلم رئيس الوزراء د . رامي الحمد الله، اليوم الاحد، في مكتبه برام الله، تقرير التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، من رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض.

واطلع الحمد الله، من عوض، على اهم النتائج التي جاءت في التقرير، مؤكدا أهمية البناء عليها في وضع السياسات العامة لتحسين الوضع الحياتي والمعيشي لأبناء شعبنا في لبنان، مطلعا أيضا على سير عمل الجهاز المركزي للإحصاء في عملية التعداد العام 2017 في محافظات الوطن.

واشاد رئيس الوزراء بعمل الجهاز المركزي للإحصاء وجهودهم في عملية التعداد في لبنان، مثمنا جهود الاشقاء اللبنانيين في هذه العملية، والتعاون الذي قدموه للطواقم الفلسطينية وتسهيل عملهم.

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