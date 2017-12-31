جبريل الرجوب: بدء التشغيل المؤقت للشباب في المحافظات الجنوبية

رام الله - دنيا الوطن

أعلن اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اليوم، عن بدء مشروع التشغيل المؤقت لتطوير أداء أندية رياضية ومراكز شبابية في المحافظات الجنوبية، بالتعاون المباشر مع برنامج التشغيل المؤقت في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، وبالتنسق مع برنامج خلق فرص عمل التابع للرئاسة الفلسطينية.



وقال اللواء الرجوب: إن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على برامج تشغيل للشباب والشابات في المحافظات الجنوبية، مشيرًا إلى أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، سيتم العمل من خلالها من أجل خدمة الشباب الفلسطيني في كافة مناحي حياتهم، وضمن أولوياتهم.