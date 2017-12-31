الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد وابتزازعبر (الفيس بوك) في جنين



وأضاف البيان انه وبجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة تم تحديد هوية المشتبه به وباستدعائه وتدوين إفادته افاد بانه قام بتهديد المشتكية وإبتزازها بطلب مبلغ مالي منها مقابل أن لا يقوم بنشر صورها .



وأكد البيان توقيف المشتبه به 24 ساعة وإحالته الى النيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني بحقه اصولاً.



رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة ملابسات قضية تهديد وإبتزار طالت سيدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك) في محافظة جنين.وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنه للشرطة حول تعرضها للتهديد والابتزاز من قبل مجهول عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك .