التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال التحالف الدولي لمحاربة (الإرهاب) الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية: إنه نفذ أكثر من 14 ألف و100 ضربة ضد أهداف تنظيم الدولة في العراق منذ أيلول/ سبتمبر 2014 وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2017.

ووفقًا لموقع (السومرية)، فقد قال المتحدث باسم التحالف توماس فيل: إن "التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة نفذ 14 ألف و104 غارات على أهداف التنظيم في العراق بالفترة من أيلول/ سبتمبر 2014 وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وأضاف: "هذا الرقم يشمل الغارات الجوية التي تقوم بها طائرات التحالف، بالإضافة إلى هجمات طائرات (الهليكوبتر) الحربية والطائرات بدون طيار والمدفعية البرية".

فيديو أرشيفي.. التحالف الدولي: القوات العراقية أوقفت عملياتها العسكرية في الموصل

 

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