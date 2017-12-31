وزارة الثقافة تدعم أربعة مشاريع سينمائية ومسرحية وموسيقية

وزارة الثقافة تدعم أربعة مشاريع سينمائية ومسرحية وموسيقية
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو، في مقر وزارة الثقافة بمدينة البيرة، اليوم، أربع اتفاقيات لدعم مشاريع سينمائية ومسرحية وموسيقية، وذلك ضمن برامج الوزارة وخططها الاستراتيجية الرامية لتطوير عمل المؤسسات العاملة في الحقل الثقافب، من خلال دعم وإعانة المؤسسات والمراكز الثقافية.

ووقعت الوزارة ممثلة بالوزير بسيسو اتفاقية لدعم مشروع إنتاج فيلم عن مرور مائة عام على وعد بلفور مع المخرجة ديما أبو غوش، وهو فيلم وثائقي طويل.

كما وقع الوزير اتفاقية مع بلدية نابلس ممثلة بمديرها عمر الدبعي، لدعم عمل فني موسيقي غنائي خاص من كلمات الشاعرة فدوى طوقان، تنفذه جوقة بلدية نابلس (مركز الطفل الفلسطيني) التابعة للبلدية، حيث سيتم إنتاج العمل وتسجيله ضمن فعاليات مئوية فدوى طوقان، وتقديم سلسلة عروض موسيقية غنائية للعمل، حيث جاءت هذه الاتفاقية للتعبير عن رؤية الوزارة في دعم وتفعيل المشهد الثقافي الفلسطيني، عبر إشراك المثقفين والأجباء في مختلف أماكن تواجدهم في الحراك الثقافي.

كما قرر وزارة الثقافة دعم المشروع الموسيقي "عبور 2"، عبر اتفاقية وقعها الوزير بسيسو، وسامر جرادات ممثلاً عن شركة طابع فني للإنتاج والتوزيع (شركة غير ربحية)، بحيث يقوم المشروع على إنتاج فني في مجال الموسيقى والغناء، علماً بأن مشروع "عبور" بنسخته الأولى ضم العديد من الاسطوانات لفنانين وفرق فنية تقدم تجارب موسيقية مغايرة، ومن كامل الجغرافيا الفلسطينية.

وفي المسرح، وقع وزير الثقافة اتفاقية دعم لتنفيذ وعرض مسرحية الساحر أوز مع الفنان المسرحي فادي الغول، والتي تهدف إلى إيصال فن المسرح إلى الأطفال في ثلاثة عروض برام الله وبيت لحم.

وكان الوزير بسيسو شدد على أهمية الاستمرار في الفعل الثقافي، وفي مختلف مجالات الإبداع كرد على محاولات الاحتلال المستمرة بتشويه الرواية الفلسطينية، وتعزيز سطوة روايته الزائفة، مؤكداً على أهمية الثقافة كفعل مقاومة، وأهمية الإبداع لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرض، ومواجهة المشروع الاستيطاني الاستعماري للاحتلال.

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