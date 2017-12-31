فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص
المدون الإسرائيلي بن تسيون تشدنوفسكي
رام الله - دنيا الوطن
نشر المدون الإسرائيلي بن تسيون تشدنوفسكي، صورة له أمام مسجد في مصر، بعد نحو 40 يومًا من التقاطه صورًا داخل المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

وواصل الإسرائيلي تشدنوفسكي، صاحب الأصول الروسية إثارة الجدل، بعد نشره لصورة له أمام جامع عمرو بن العاص في القاهرة، وهو أقدم مسجد في مصر، وفي إفريقيا كلها، كما نشر مقطع فيديو من داخل معبد بن عزرا اليهودي، في منطقة الفسطاط بحي مصر القديمة.

وظهر في فيديو آخر ممتطياً حصاناً ومرتدياً عباءة، وفي يده سوط، عند أهرامات الجيزة.

يشار إلى أن الناشط الإسرائيلي له العديد من الصور على حسابه وهو يؤدي الصلوات اليهودية، ويعدّ أحد المستوطنين المتدينين، بالإضافة إلى صور تذكارية مع العديد من الحاخامات.

وكان تشدنوفسكي، قد ظهر في صور داخل المسجد النبوي، وصور أخرى بمساجد مختلفة في بلدان عربية، من بينها صور في مسجد الملك عبد الله المؤسس في العاصمة الأردنية عمان.

 

 

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