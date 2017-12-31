فيديو..معارض إيراني: نظام "ولاية الفقيه" على فوهة البركان

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس، الدكتور سنابرق زاهدي، إن المتظاهرين الإيرانيين يرددون هتافات منددة بتدخلات نظام الملالي في الدول الأخرى، خاصة في سوريا ولبنان وفلسطين، مؤكدا أن الشعب الإيراني يستهدف الآن النظام الإيراني لكافة تياراته ورموزه.وأضاف زاهدي، أن الصورة داخل إيران تجاوزت التهديدات التي خرج بها وزير الداخلية بالتصدي لمن اسماهم "مثيري الشغب"، واصفاً وزير الداخلية بـ "المخبول"، مؤكدا أن النظام الإيراني يعيش حالة خوف وهلع، نافيا المزاعم بأن من أطلق النار على المواطنين هم عناصر خارجية، مشددا على أن رجال "الحرس الثوري" و"الباسيج" هم من قتلا المتظاهران وأن اسماءهم معروفة.وأوضح زاهدي أن النظام الإيراني هو نظام "دجل" ويشن حرب نفسية شعواء ضد الملايين من أبناء الشعب الذين خرجوا في الشوارع الذين يهتفون بالموت "خامنئي"، ورأى أن النظام يعاني الآن من حالة ارتباك وشروخ عميقة، واصفا إياه بالنظام الغبي الذي لم يدخر جهداً لإخماد الثورة الشعبية.ورأى زاهدي أن نظام "ولاية الفقيه" أصبح على فوهة البركان، داعياً كل الشعوب العربية والإسلامية والبلدان التي عانت من تدخلات وجرائم هذا النظام ومن المجازر التي صدرها للدول الاخرى بأن يهبوا لمساعدة لتأييد الشعب الإيراني والمعارضة للقضاء على هذا النظام وتخليص الشعب الإيراني وكل شعوب المنطقة من هذه الويلات التي جلبها هذا النظام.