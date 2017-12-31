اليابان تدرس سيناريوهات الحرب مع كوريا الشمالية

اليابان تدرس سيناريوهات الحرب مع كوريا الشمالية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (كيودو) اليابانية، إن الحكومة اليابانية تدرس بجدية إمكانية شن حرب على كوريا الشمالية، لافتاً إلى أن الحكومة تدرس أربعة سيناريوهات متحتملة لتطور الأحداث.

وأوضحت الوكالة، أن مجلس الأمن القومي يدرس الاحتمالات التي قد تؤدي إلى الحرب مع كوريا الشمالية، منوهةً إلى أن هذه السيناريوهات جاءت كالتالي، إحتمالية حدوث صدام واشتباك مباشر بين قوات الكوريتين، وإمكانية توجيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة مباشرة لكوريا الشمالية، واحتمالية قيام غزو بري لقوات كوريا الجنوبية لجارتها الشمالية، وإمكانية تعرض اليابان لصواريخ كوريا شمالية.

كما وناقش مجلس الأمن القومي الياباني في جلسته الأخيرة أمن البلاد، والعدد المسموح به من القوات الأمريكية التي من الممكن نقلها في حال اندلعت الحرب.

من جهتها، أكدت كوريا الشمالية، أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي، طالما واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ما وصفته بـ"الابتزاز والمناورات العسكرية" ضدها.

وشهد عام 2017 تنفيذ كوريا الشمالية لتجارب نووية متعددة، بإطلاق ثلاثة صواريخ باليستية عابرة للقارات في البحر.

أرشيفي: سيناريوهات الحرب مع كوريا الشمالية
 

أخبار ذات صلة

مصرع شرطي أمريكي وإصابة أربعة في إطلاق نار بولاية كولورادو

مصرع شرطي أمريكي وإصابة أربعة في إطلاق نار بولاية كولورادو

مسؤول إيراني: اعتقال 200 من المتظاهرين ضد النظام

مسؤول إيراني: اعتقال 200 من المتظاهرين ضد النظام

إيرانية تتظاهر دون حجاب تتحول إلى رمز لحركة &#34;الأربعاء الأبيض&#34;

إيرانية تتظاهر دون حجاب تتحول إلى رمز لحركة "الأربعاء الأبيض"

الكنيست يقر تمديد نظام السرية على خطوط أنابيب إيلات عسقلان

الكنيست يقر تمديد نظام السرية على خطوط أنابيب إيلات عسقلان

فيديو: سيدني أول مدينة كبرى في العالم تحتفي برأس السنة

فيديو: سيدني أول مدينة كبرى في العالم تحتفي برأس السنة

مصرع 15 شخصاً في تفجير بأفغانستان

مصرع 15 شخصاً في تفجير بأفغانستان

التعليقات

الدنيا حكايات

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

شؤون فلسطينية

عبد السلام هنية يهنئ حركة فتح بانطلاقتها 53

عبد السلام هنية يهنئ حركة فتح بانطلاقتها 53

ذوو الإعاقة يساهمون في دفع عجلة المصالحة

ذوو الإعاقة يساهمون في دفع عجلة المصالحة

الشيوخي يكشف: الشروع بتشكيل هيئة عالمية للمقاطعة ومناهضة التطبيع

الشيوخي يكشف: الشروع بتشكيل هيئة عالمية للمقاطعة ومناهضة التطبيع

إتلاف 6 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاسهلاك الآدمي بالرام

إتلاف 6 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاسهلاك الآدمي بالرام

عربي

مقتل أربعة مسلحين واعتقال آخرين في عملية للجيش المصري بسيناء

مقتل أربعة مسلحين واعتقال آخرين في عملية للجيش المصري بسيناء

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

منوعات

محمد بشار يُبكي العالم برسالته إلى عهد التميمي

محمد بشار يُبكي العالم برسالته إلى عهد التميمي

أبلة فاهيتا تُحرج إلهام شاهين وتُجبرها على هذه الاعترافات الجريئة

أبلة فاهيتا تُحرج إلهام شاهين وتُجبرها على هذه الاعترافات الجريئة

محمد هنيدي يودّع 2017 بطريقته الخاصة المميزة

محمد هنيدي يودّع 2017 بطريقته الخاصة المميزة

&#34;عملوها الصغار ووقع بها الكبار&#34;.. فنانون خسروا أصدقاءهم بسبب أبنائهم

"عملوها الصغار ووقع بها الكبار".. فنانون خسروا أصدقاءهم بسبب أبنائهم