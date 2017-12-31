اليابان تدرس سيناريوهات الحرب مع كوريا الشمالية

أرشيفي: سيناريوهات الحرب مع كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة (كيودو) اليابانية، إن الحكومة اليابانية تدرس بجدية إمكانية شن حرب على كوريا الشمالية، لافتاً إلى أن الحكومة تدرس أربعة سيناريوهات متحتملة لتطور الأحداث.وأوضحت الوكالة، أن مجلس الأمن القومي يدرس الاحتمالات التي قد تؤدي إلى الحرب مع كوريا الشمالية، منوهةً إلى أن هذه السيناريوهات جاءت كالتالي، إحتمالية حدوث صدام واشتباك مباشر بين قوات الكوريتين، وإمكانية توجيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة مباشرة لكوريا الشمالية، واحتمالية قيام غزو بري لقوات كوريا الجنوبية لجارتها الشمالية، وإمكانية تعرض اليابان لصواريخ كوريا شمالية.كما وناقش مجلس الأمن القومي الياباني في جلسته الأخيرة أمن البلاد، والعدد المسموح به من القوات الأمريكية التي من الممكن نقلها في حال اندلعت الحرب.من جهتها، أكدت كوريا الشمالية، أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي، طالما واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ما وصفته بـ"الابتزاز والمناورات العسكرية" ضدها.وشهد عام 2017 تنفيذ كوريا الشمالية لتجارب نووية متعددة، بإطلاق ثلاثة صواريخ باليستية عابرة للقارات في البحر.