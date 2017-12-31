صور: قتيلان باحتجاجات إيران.. والسلطات تتهم "عملاء"

رام الله - دنيا الوطنأعلن بشكل رسمي عن مقتل شخصين في الاحتجاجات التي اندلعت في إيران.وأفاد نائب حاكم محافظة لورستان حبيب الله خوجاتهبور، بمقتل شخصين اثنين بالرصاص خلال مواجهات في مدينة دورود غرب إيران.وقال خوجاتهبور: "للأسف قتل شخصان في المواجهات لكن قوات الأمن لم تطلق النار على الحشد"، مضيفًا: "عملاء أجانب استهدفوا محتجين قتلا في مدينة دورود الليلة الماضية، وليس الشرطة".إلى ذلك، قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي الأحد، إن "الذين يخربون الأملاك العامة، ويثيرون الفوضى ويتصرفون بشكل مخالف للقانون، سيحاسبون على أفعالهم ويدفعون الثمن".وحذر رحماني فضلي خلال تصريحاته للتلفزيون الإيراني الرسمي، من أن "الحكومة الإيرانية ستتصدى للعنف والذين يثيرون الفوضى والخوف والرعب"، حسب تعبيره.