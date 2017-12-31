السعودية تدفع 60 مليون دولار لزيارة أمير بريطانيا لها

رام الله - دنيا الوطن

قال القصر الملكي البريطاني: إن المملكة العربية السعودية، دفعت للأمير هاري وعروسه ميغان ماركل 60 مليون دولار أميركي مقابل قضائهما شهر العسل في مدينة جدة، بعد زواجهما المقرر في شهر أيار/ مايو المقبل.



وقال موقع (الخليج أون لاين): إن ذلك جاء رغم حالة التقشف التي تشهدها السعودية، والتي تعتبر الأقسى في تاريخ المملكة، والتي جاءت بالتزامن مع هبوط أسعار النفط منذ أكثر من عامين.



إلى ذلك، أفادت تقارير عالمية، بأن الخطوة السعودية تأتي في إطار "الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما تأتي ضمن دعم التحول الاقتصادي، وتنشيط صناعة السياحة في السعودية".



ووفق موقع (ذا بان أرابيا إنكوايرار)، فإن استضافة الأمير وزوجته لقضاء شهر العسل في مدينة جدة السعودية، يأتي أيضاً من أجل الترويج للمملكة على أنها تستقطب السياح من كل دول العالم.



وتقول المصادر التي نقل عنها الموقع إن خطة قضاء شهر العسل للأمير هاري، والتي لم يتم الإعلان عنها رسمياً حتى اللحظة، تتضمن قص شريط رالي الشاحنات العملاقة بمدينة جدة، وافتتاح أول فرع لسلسلة مطاعم (هوترز) الأمريكية الشهيرة بمدينة الرياض.