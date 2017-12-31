السعودية تدفع 60 مليون دولار لزيارة أمير بريطانيا لها

السعودية تدفع 60 مليون دولار لزيارة أمير بريطانيا لها
الأمير هاري وخطيبته
رام الله - دنيا الوطن
قال القصر الملكي البريطاني: إن المملكة العربية السعودية، دفعت للأمير هاري وعروسه ميغان ماركل 60 مليون دولار أميركي مقابل قضائهما شهر العسل في مدينة جدة، بعد زواجهما المقرر في شهر أيار/ مايو المقبل.

وقال موقع (الخليج أون لاين): إن ذلك جاء رغم حالة التقشف التي تشهدها السعودية، والتي تعتبر الأقسى في تاريخ المملكة، والتي جاءت بالتزامن مع هبوط أسعار النفط منذ أكثر من عامين.

إلى ذلك، أفادت تقارير عالمية، بأن الخطوة السعودية تأتي في إطار "الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما تأتي ضمن دعم التحول الاقتصادي، وتنشيط صناعة السياحة في السعودية".

ووفق موقع (ذا بان أرابيا إنكوايرار)، فإن استضافة الأمير وزوجته لقضاء شهر العسل في مدينة جدة السعودية، يأتي أيضاً من أجل الترويج للمملكة على أنها تستقطب السياح من كل دول العالم.

وتقول المصادر التي نقل عنها الموقع إن خطة قضاء شهر العسل للأمير هاري، والتي لم يتم الإعلان عنها رسمياً حتى اللحظة، تتضمن قص شريط رالي الشاحنات العملاقة بمدينة جدة، وافتتاح أول فرع لسلسلة مطاعم (هوترز) الأمريكية الشهيرة بمدينة الرياض.

أخبار ذات صلة

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

للمرة الثانية في تاريخها.. الكويت عضو غير دائم بمجلس الأمن

للمرة الثانية في تاريخها.. الكويت عضو غير دائم بمجلس الأمن

مسؤول روسي: تصريحات ترامب حول سوريا لا تتفق مع الواقع

مسؤول روسي: تصريحات ترامب حول سوريا لا تتفق مع الواقع

فيديو: القذافي حاول تهريب &#34;صدام حسين&#34; من سجنه

فيديو: القذافي حاول تهريب "صدام حسين" من سجنه

التعليقات

الدنيا حكايات

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

شؤون فلسطينية

ذوو الإعاقة يساهمون في دفع عجلة المصالحة

ذوو الإعاقة يساهمون في دفع عجلة المصالحة

الشيوخي يكشف: الشروع بتشكيل هيئة عالمية للمقاطعة ومناهضة التطبيع

الشيوخي يكشف: الشروع بتشكيل هيئة عالمية للمقاطعة ومناهضة التطبيع

إتلاف 6 طن لحوم واسماك غير صالحة للاسهلاك الادمي بالرام

إتلاف 6 طن لحوم واسماك غير صالحة للاسهلاك الادمي بالرام

بالذكرى 53 لانطلاقتها.. فتح تؤكد على استمرار نضالها لتحقيق مشروعها

بالذكرى 53 لانطلاقتها.. فتح تؤكد على استمرار نضالها لتحقيق مشروعها

عربي

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

للمرة الثانية في تاريخها.. الكويت عضو غير دائم بمجلس الأمن

للمرة الثانية في تاريخها.. الكويت عضو غير دائم بمجلس الأمن

منوعات

محمد بشار يُبكي العالم برسالته إلى عهد التميمي

محمد بشار يُبكي العالم برسالته إلى عهد التميمي

أبلة فاهيتا تُحرج إلهام شاهين وتُجبرها على هذه الاعترافات الجريئة

أبلة فاهيتا تُحرج إلهام شاهين وتُجبرها على هذه الاعترافات الجريئة

محمد هنيدي يودّع 2017 بطريقته الخاصة المميزة

محمد هنيدي يودّع 2017 بطريقته الخاصة المميزة

&#34;عملوها الصغار ووقع بها الكبار&#34;.. فنانون خسروا أصدقاءهم بسبب أبنائهم

"عملوها الصغار ووقع بها الكبار".. فنانون خسروا أصدقاءهم بسبب أبنائهم