مسؤول روسي: تصريحات ترامب حول سوريا لا تتفق مع الواقع

مسؤول روسي: تصريحات ترامب حول سوريا لا تتفق مع الواقع
عضو البرلمان الروسي- اليكسي بوشكوف
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو البرلمان الروسي، اليكسي بوشكوف، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إنجازات الولايات المتحدة في سوريا، لا تتفق كثيراً مع الواقع، وإنما جاءت من أجل تحقيق أهداف سياسية.

وقال بوشكوف في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك)، إن "تصريحات ترامب حول الإنجازات الأمريكية في سوريا لا علاقة لها بالوقائع"، مضيفاً "إنها ما بعد الحقيقة" وهي واقع زائف، وجاءت لأغراض سياسية".

وكان ترامب قد قال في خطابه الأسبوعي للمواطنين، إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، حصل على ما يقرب من 100% من أراضي تنظيم الدولة في سوريا والعراق.

وأعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، سابقاً، أن أكثر من 800 مدني قتلوا جراء غارات التحالف الدولي تحت قيادة الولايات المتحدة، منذ بدء عملياته في سوريا والعراق.

وقالت القيادة: "وفقاً للمعلومات المتاحة اليوم، تعتقد القيادة المركزية أن 817 مدنياً قتلوا دون قصد بضربات التحالف منذ بدء العملية، ولا يزال التحقيق مستمراً بشأن 603 حوادث أخرى.

أرشيفي: التواجد العسكري الامريكي في سوريا
 

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