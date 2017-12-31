فيديو: القذافي حاول تهريب "صدام حسين" من سجنه

شاهد ما قاله قاضي"صدام حسين"







رام الله - دنيا الوطنأكد القاضي منير حداد نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق سابقاً، والذي أشرف شخصيًا على إعدام صدام حسين، أن محاولات ظهرت لتهريب صدام من سجنه، وهذا هو السبب في التعجيل بإعدامه.وقال حداد: وصلتنا معلومات مؤكدة، تثبت أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، كان يريد تهريب صدام، متابعًا: تم التفطن لمحاولة تهريب أحد القادة الكبار في حزب البعث، كما أن أهل أحد الأشخاص في قطر، اتفقوا مع آخرين لتهريبه مقابل مبلغ مالي كبير، إلا أن المخطط فشل في آخر مرحلة بسبب عدم الاتفاق على المبلغ.وقال قاضي صدام لوكالة (روسيا اليوم): إنه سعى للتعجيل بإعدام صدام بعد صدور حكم الإعدام، وقبل أن يكتمل النظر والمرافعات في القضايا الأخرى، وذلك لعدة أسباب أهمها (الكاريزما)، التي كان يتمتع بها الأخير، والتي جعلت كل أنصار الحزب البعثي، يأملون أنه ما زال من الممكن أن يعود كل شيء مثلما كان، مشيراً إلى أن ذلك الأمل انتهى بإعدام الرئيس العراقي الأسبق.