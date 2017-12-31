فيديو: القذافي حاول تهريب "صدام حسين" من سجنه

فيديو: القذافي حاول تهريب "صدام حسين" من سجنه
الرئيسان الراحلان صدام حسين ومعمر القذافي
رام الله - دنيا الوطن
أكد القاضي منير حداد نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق سابقاً، والذي أشرف شخصيًا على إعدام صدام حسين، أن محاولات ظهرت لتهريب صدام من سجنه، وهذا هو السبب في التعجيل بإعدامه.

وقال حداد: وصلتنا معلومات مؤكدة، تثبت أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، كان يريد تهريب صدام، متابعًا: تم التفطن لمحاولة تهريب أحد القادة الكبار في حزب البعث، كما أن أهل أحد الأشخاص في قطر، اتفقوا مع آخرين لتهريبه مقابل مبلغ مالي كبير، إلا أن المخطط فشل في آخر مرحلة بسبب عدم الاتفاق على المبلغ.

وقال قاضي صدام لوكالة (روسيا اليوم): إنه سعى للتعجيل بإعدام صدام بعد صدور حكم الإعدام، وقبل أن يكتمل النظر والمرافعات في القضايا الأخرى، وذلك لعدة أسباب أهمها (الكاريزما)، التي كان يتمتع بها الأخير، والتي جعلت كل أنصار الحزب البعثي، يأملون أنه ما زال من الممكن أن يعود كل شيء مثلما كان، مشيراً إلى أن ذلك الأمل انتهى بإعدام الرئيس العراقي الأسبق.

شاهد ما قاله قاضي"صدام حسين"

 

أخبار ذات صلة

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

للمرة الثانية في تاريخها.. الكويت عضو غير دائم بمجلس الأمن

للمرة الثانية في تاريخها.. الكويت عضو غير دائم بمجلس الأمن

السعودية تدفع 60 مليون دولار لزيارة أمير بريطانيا لها

السعودية تدفع 60 مليون دولار لزيارة أمير بريطانيا لها

مسؤول روسي: تصريحات ترامب حول سوريا لا تتفق مع الواقع

مسؤول روسي: تصريحات ترامب حول سوريا لا تتفق مع الواقع

التعليقات

الدنيا حكايات

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

شؤون فلسطينية

ذوو الإعاقة يساهمون في دفع عجلة المصالحة

ذوو الإعاقة يساهمون في دفع عجلة المصالحة

الشيوخي يكشف: الشروع بتشكيل هيئة عالمية للمقاطعة ومناهضة التطبيع

الشيوخي يكشف: الشروع بتشكيل هيئة عالمية للمقاطعة ومناهضة التطبيع

إتلاف 6 طن لحوم واسماك غير صالحة للاسهلاك الادمي بالرام

إتلاف 6 طن لحوم واسماك غير صالحة للاسهلاك الادمي بالرام

بالذكرى 53 لانطلاقتها.. فتح تؤكد على استمرار نضالها لتحقيق مشروعها

بالذكرى 53 لانطلاقتها.. فتح تؤكد على استمرار نضالها لتحقيق مشروعها

عربي

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

للمرة الثانية في تاريخها.. الكويت عضو غير دائم بمجلس الأمن

للمرة الثانية في تاريخها.. الكويت عضو غير دائم بمجلس الأمن

منوعات

محمد بشار يُبكي العالم برسالته إلى عهد التميمي

محمد بشار يُبكي العالم برسالته إلى عهد التميمي

أبلة فاهيتا تُحرج إلهام شاهين وتُجبرها على هذه الاعترافات الجريئة

أبلة فاهيتا تُحرج إلهام شاهين وتُجبرها على هذه الاعترافات الجريئة

محمد هنيدي يودّع 2017 بطريقته الخاصة المميزة

محمد هنيدي يودّع 2017 بطريقته الخاصة المميزة

&#34;عملوها الصغار ووقع بها الكبار&#34;.. فنانون خسروا أصدقاءهم بسبب أبنائهم

"عملوها الصغار ووقع بها الكبار".. فنانون خسروا أصدقاءهم بسبب أبنائهم