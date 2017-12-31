تركيا: اعتقال 20 شخصاً بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة

أرشيفي: اعتقال أتراك بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطنأقدمت الشرطة التركية في اسطنبول، اليوم الأحد، على اعتقال 20 شخصاً على الأقل بينهم 15 مواطناً أجنبياً لصلتهم بتنظيم الدولة.وألقت فرق مكافحة الإرهاب القبض على المشتبه بهم في ثلاثة مناطق في المدينة، ويشتبه بصلتهم بقادة من (تنظيم الدولة) في سوريا والعراق والتخطيط لشن هجوم خلال احتفالات العام الجديد، وفقاً لوكالة أنباء (الأناضول).وخلال الأيام القليلة الماضية، اعتقلت الشرطة التركية 120 شخصا يشتبه بصلتهم بتنظيم الدولة، في 12 مقاطعة، وتم تعزيز التدابير الأمنية لاحتفالات العام الجديد.وقتل المواطن الأوزبكستاني عبد القادر ماشاريبوف 39 شخصاً في ملهى ليلي باسطنبول عشية العام الجديد هذا العام في حادث إطلاق نار، أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه.