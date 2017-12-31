تركيا: اعتقال 20 شخصاً بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة

تركيا: اعتقال 20 شخصاً بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقدمت الشرطة التركية في اسطنبول، اليوم الأحد، على اعتقال 20 شخصاً على الأقل بينهم 15 مواطناً أجنبياً لصلتهم بتنظيم الدولة.

وألقت فرق مكافحة الإرهاب القبض على المشتبه بهم في ثلاثة مناطق في المدينة، ويشتبه بصلتهم بقادة من (تنظيم الدولة) في سوريا والعراق والتخطيط لشن هجوم خلال احتفالات العام الجديد، وفقاً لوكالة أنباء (الأناضول).

وخلال الأيام القليلة الماضية، اعتقلت الشرطة التركية 120 شخصا يشتبه بصلتهم بتنظيم الدولة، في 12 مقاطعة، وتم تعزيز التدابير الأمنية لاحتفالات العام الجديد.

وقتل المواطن الأوزبكستاني عبد القادر ماشاريبوف 39 شخصاً في ملهى ليلي باسطنبول عشية العام الجديد هذا العام في حادث إطلاق نار، أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه.

أرشيفي: اعتقال أتراك بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة
 

أخبار ذات صلة

مصرع شرطي أمريكي وإصابة أربعة في إطلاق نار بولاية كولورادو

مصرع شرطي أمريكي وإصابة أربعة في إطلاق نار بولاية كولورادو

مسؤول إيراني: اعتقال 200 من المتظاهرين ضد النظام

مسؤول إيراني: اعتقال 200 من المتظاهرين ضد النظام

إيرانية تتظاهر دون حجاب تتحول إلى رمز لحركة &#34;الأربعاء الأبيض&#34;

إيرانية تتظاهر دون حجاب تتحول إلى رمز لحركة "الأربعاء الأبيض"

الكنيست يقر تمديد نظام السرية على خطوط أنابيب إيلات عسقلان

الكنيست يقر تمديد نظام السرية على خطوط أنابيب إيلات عسقلان

فيديو: سيدني أول مدينة كبرى في العالم تحتفي برأس السنة

فيديو: سيدني أول مدينة كبرى في العالم تحتفي برأس السنة

مصرع 15 شخصاً في تفجير بأفغانستان

مصرع 15 شخصاً في تفجير بأفغانستان

التعليقات

الدنيا حكايات

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

شؤون فلسطينية

عبد السلام هنية يهنئ حركة فتح بانطلاقتها 53

عبد السلام هنية يهنئ حركة فتح بانطلاقتها 53

ذوو الإعاقة يساهمون في دفع عجلة المصالحة

ذوو الإعاقة يساهمون في دفع عجلة المصالحة

الشيوخي يكشف: الشروع بتشكيل هيئة عالمية للمقاطعة ومناهضة التطبيع

الشيوخي يكشف: الشروع بتشكيل هيئة عالمية للمقاطعة ومناهضة التطبيع

إتلاف 6 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاسهلاك الآدمي بالرام

إتلاف 6 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاسهلاك الآدمي بالرام

عربي

مقتل أربعة مسلحين واعتقال آخرين في عملية للجيش المصري بسيناء

مقتل أربعة مسلحين واعتقال آخرين في عملية للجيش المصري بسيناء

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

منوعات

محمد بشار يُبكي العالم برسالته إلى عهد التميمي

محمد بشار يُبكي العالم برسالته إلى عهد التميمي

أبلة فاهيتا تُحرج إلهام شاهين وتُجبرها على هذه الاعترافات الجريئة

أبلة فاهيتا تُحرج إلهام شاهين وتُجبرها على هذه الاعترافات الجريئة

محمد هنيدي يودّع 2017 بطريقته الخاصة المميزة

محمد هنيدي يودّع 2017 بطريقته الخاصة المميزة

&#34;عملوها الصغار ووقع بها الكبار&#34;.. فنانون خسروا أصدقاءهم بسبب أبنائهم

"عملوها الصغار ووقع بها الكبار".. فنانون خسروا أصدقاءهم بسبب أبنائهم