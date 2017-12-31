الإعدام لسبعة مصريين أدينوا بقتل ضابط كبير

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة شمال القاهرة العسكرية، حكماً بإعدام سبعة متهمين، في قضية اغتيال العقيد وائل طاحون ضابط الأمن العام في نيسان/ أبريل 2015، من بين 52 متهماً على ذمة القضية، فيما حددت المحكمة جلسة 17 كانون الثاني/ يناير المقبل للنطق بالحكم.



ونشرت وسائل إعلام مصرية، أسماء المحكومين بالإعدام وهم أربعة حاضرين، محمد بهي الدين، وخالد صلاح الدين، وأسامة عبد الله محمد، ومحمود محمد سعيد، إضافة لثلاثة غائبين هم جاد محمد جاد، وحسام الصغير علاء، والحسيني محمد صبري.



وتضم قائمة المتهمين، الذين ستنطق المحكمة بالأحكام عليهم في جلسة 17 كانون الأول/ يناير، يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعبد الرحمن البر مفتى الإخوان، ومحمود غزلان عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين.



وقالت (سكاي نيوز) إن المتهمين يواجهون تهما بالانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، التي كفلها الدستور والقانون.