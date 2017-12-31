مروحيات أمريكية تنقل مسلحي تنظيم الدولة لجهة مجهولة بسوريا

مروحيات أمريكية تنقل مسلحي تنظيم الدولة لجهة مجهولة بسوريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت المروحيات الأمريكية أمس السبت، مجموعة من عناصر تنظيم الدولة إلى جهة مجهولة في سوريا، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأكدت الوكالة ذاتها، أن ذلك يأتي في إطار سياسات واشنطن الداعمة للتنظيم المسلح، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

ونقلت الوكالة، عن مصادر أهلية في ريف الحسكة، قولهم إن التحالف الدولي قام بنقل مجموعات مسلحة من مخيم السد في الريف الجنوبي، إلى جهة مجهولة، على متن حوامات عسكرية، أقلعت من محيط سد الباسل جنوب الحسكة.

وأشارت المصادر، إلى أن هذه المجموعة المسلحة التي نقلت من المخيم هي نفسها التي نقلها التحالف الدولي في وقت سابق من ريف دير الزور الشرقي وتحديداً من قرى الشعيطات.

وأشارت الوكالة، إلى أن عدداً من المروحيات الأمريكية، قدمت الأربعاء الماضي، من الريف الشمالي لدير الزور، وحلقت على ارتفاع منخفض فوق مخيم السد للوافدين، وهبطت قرب سد الباسل، جنوب مدينة الحسكة، وعلى متنها عدد من عناصر تنظيم الدولة، الذين لجؤوا في وقت سابق إلى مجموعات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من واشنطن.

ونفذت مروحيات أمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري هبوطاً بظروف مشابهة بالقرب من سد الباسل جنوب الحسكة وعلى متنها 47 متزعماً من عناصر تنظيم الدولة، فروا أمام ضربات الجيش العربي السوري، وتم نقل المصابين منهم لتلقي العلاج عبر منظمة "أطباء بلا حدود".

وكان مركز التنسيق الروسي في حميميم، أكد في السادس عشر من الشهر الجاري، أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن لا يزال يواصل تعاونه مع بقايا المسلحين في سوريا، وأن المدربين العسكريين الأمريكيين، يقومون بإنشاء وحدات عسكرية جديدة تحت مسمى "الجيش السوري الجديد" بالقرب من مخيم للاجئين في مدينة الحسكة، وذلك من مجموعات منشقة عن المسلحين.

فيديو أرشيفي: طائرة أمريكية تهبط في مناطق تحت سيطرة تنظيم الدولة في العراق وهي تنقل مسلحين

 

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