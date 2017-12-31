الجيش اليمني: مستعدون للتقدم نحو صنعاء

الجيش اليمني: مستعدون للتقدم نحو صنعاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الجيش اليمني عن استعداده لمواصلة عملياته العسكرية وتقدمه باتجاه العاصمة صنعاء، مثمناً دور التحالف العربي في اليمن، بحسب ما أعلنه طاهر العقيلي، رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش اليمني.

وقال العقيلي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد ربه منصور هادي: "إن بشائر النصر تلوح في الأفق، وأن جماعات الحوثي تجر أذيال الهزيمة، وتتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، بحسب ما جاء على موقع أخبار مصر نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط".

من جانبه، أشاد الرئيس اليمني بالانتصارات الكبيرة التي حققتها عناصر الجيش الوطني في نهم والجوف وطرد الحوثيين من تلك المناطق، مشدداً على ضرورة مواصلة هذه الانتصارات، حتى السيطرة على العاصمة صنعاء.

فيديو أرشيفي: الجيش اليمني يتقدم نحو صنعاء


 

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