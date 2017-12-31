مسؤول إيراني للرئيس الأمريكي: يا سيد ترامب لا تأخذك النشوة

مسؤول إيراني للرئيس الأمريكي: يا سيد ترامب لا تأخذك النشوة
مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني، حسبن أمير عبد اللهيان
رام الله - دنيا الوطن
قال مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني، حسبن أمير عبد اللهيان، إن هناك فارقاً بين حساب من يثير الشغب والفوضى في البلاد، ومن يدعو إلى متابعة مطالب الشعب.

يأتي ذلك، رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الاحتجاجات المعارضة التي تشهدها إيران في الأيام الأخيرة، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وتوجه عبد اللهيان في تغريدة منشورة اليوم الأحد على حسابه في (تويتر) إلى الرئيس الأمريكي بالقول: "يا سيد ترامب لا تأخذك النشوة، فإن حساب من يثير الشغب والفوضى، يختلف عمن يدعو إلى متابعة مطالب الشعب".

وشدد المسؤول على أن "الشعب الإيراني يفضل الأمن الوطني والسيادة الشعبية الدينية للنظام الإسلامي على فرض السياسات المنافقة والإرهابية للبيت الأبيض".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، في سلسلة تغريدات منشورة على حسابه في (تويتر) طالب الحكومة الإيرانية باحترام حقوق المواطنين، قائلاً: إن "الشعب الإيراني الطيب" يسعى إلى التغيير، وتابع أن "الأنظمة القمعية لا تستطيع أن تستمر إلى الأبد".

فيديو أرشيفي: المظاهرات في عدد من المدن الإيرانية
 

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