كيف استعدت مصر لاحتفالات رأس السنة الميلادية؟

فيديو أرشيفي: استعدادات قوات الأمن المركزى لتأمين إحتفالات المصريين برأس السنة الميلادية

رام الله - دنيا الوطنتستعد قوات الأمن المصري لاحتفالات رأس السنة الميلادية بإجراءات أمنية مشددة في الشوارع الرئيسية والميادين العامة والكنائس في مدينه العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.وفي التفاصيل، أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية للكنائس ووضعت البوابات الإلكترونية على أبوابها، كما اعتلى أفراد الأمن المباني السكنية المحيطة بها، ومنعوا مرور السيارات في محيطها، بالإضافة إلى نشر حواجز أمنية ثابتة ومتحركة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وشنت قوات الأمن على عدد من المناطق بالعريش وبئر العبد حملة أمنية، وألقت القبض على 11 شخصاً مطلوبين لتنفيذ أحكام، وأوقفت عدداً من المشتبه بهم.