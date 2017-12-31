الحرس الثوري يتوعد المتظاهرين بإيران بالرد بـ "قبضة من حديد"

الحرس الثوري يتوعد المتظاهرين بإيران بالرد بـ "قبضة من حديد"
الحرس الثوري الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
توعد الحرس الثوري الإيراني المحتجين المناهضين للحكومة بالرد بقبضة من حديد، في حال استمرت الاحتجاجات السياسية، وذلك بعد أيام من المظاهرات في العاصمة الإيرانية طهران ومناطق أخرى.

ووقعت بعض الهجمات على المباني الحكومية في طهران، حيث اتهم وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فاضل من يتحدثون عن الاحتجاجات على وسائل التواصل التواصل الاجتماعي بمحاولة نشر الخوف والعنف، وفق ما أورد موقع (بي بي سي).

وألقت السلطات الإيرانية باللائمة في مقتل متظاهرين اثنين على عملاء أجانب، ومحرضين بين المتظاهرين، نافيةً أن تكون قوات الأمن قد أطلقت النار.
 
وتحولت الاحتجاجات في بعض المدن الإيرانية إلى أعمال عنف في يومها الثالث، حسب ما أظهرته صور وتقارير إعلامية.

وشارك مئات الإيرانيين لليوم الثالث على التوالي في احتجاجات مناهضة للحكومة تحدياً لتحذيرات صادرة عن السلطات طالبتهم فيها بالامتناع عن المشاركة في المظاهرات.

وحض وزير الاتصالات تطبيق إرسال الرسائل النصية في الهواتف المحمولة "تلغرام"- التي تطالب بخروج مزيد من الاحتجاجات- بالتوقف عن تشجيع العنف.

ويأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه الحكومة الإيرانية المواطنين من "التجمعات غير القانونية"، ودعا وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي الناس إلى "عدم المشاركة في تلك التجمعات غير القانونية لأنهم يخلقون المشاكل لأنفسهم ولغيرهم من المواطنين".

أرشيفي: الحرس الثوري الإيراني يقمع المتظاهرين
 

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