القوات الشرعية تفكك ألغاماً زرعها الحوثيون بجبهة الساحل الغربي

فيديو ارشيفي: جماعة الحوثي تزرع الألغام تحت العلم اليمني بشرورة

رام الله - دنيا الوطنفكّك فريق هندسي للقوات الشرعية اليمنية والتحالف العربي، الأحد، في جبهة الساحل الغربي، عمليات ثلاثة حقول ألغام، زرعتها عناصر الحوثي في أماكن مختلفة بمديرية الخوخة، وفق ما ذكر مصدر عسكري يمني.وفي التفاصيل، فقد نزع الفريق مئات الألغام والعبوات الناسفة، وتفكيك معمل لصناعة المتفجرات للحوثيين في الخوخة والمناطق المحيطة بها، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقال مصدر عسكري بجبهة الساحل الغربي، إن الفرق الهندسية تواصل عملها في تطهير المناطق المحررة التي زرعها الانقلابيون بآلاف الألغام والعبوات الناسفة، فضلاً عن إزالة الألغام البحرية التي نشرتها الجماعات بشكل كثيف وعشوائي.وتتعمد جماعات الحوثي زرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع من المناطق التي يتم طردها منها.وأظهرت تقارير حقوقية محلية ودولية، أن الجماعات الحوثية زرعت أكثر من نصف مليون لغم في المحافظات اليمنية المحررة، بينها ألغام محرمة دولياً، أودت بحياة المئات من المدنيين وتسببت بآلاف الإعاقات الدائمة لآخرين.