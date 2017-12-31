مصرع ستة أشخاص بتحطم طائرة في أستراليا

لقي ستة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم طائرة بجنوب شرق أستراليا، وفق ما أفادت محطة (ABC) الإذاعية التلفزيونية.
وقال ما يسمى بـ"مكتب أمن النقل الأسترالي": إن طائرة ذات محرك واحد من طراز (DHC-2 Beaver)، سقطت في نهر (هوكسبوري) حوالي الساعة الثالثة والربع بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، حيث كانت الطائرة متجهة إلى سيدني وعلى متنها 5 ركاب إضافة إلى قائد الطائرة.
وأوضحت مصلحة الإنقاذ في أستراليا، أنها عثرت على جثث ثلاثة أشخاص وبقايا حطام الطائرة، فيما تقوم الجهات المختصة بالتحقيق في ملابسات تحطم الطائرة.
فيديو أرشيفي.. أستراليا: تحطم طائرة ومقتل طاقمها