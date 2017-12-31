مصرع ستة أشخاص بتحطم طائرة في أستراليا

فيديو أرشيفي.. أستراليا: تحطم طائرة ومقتل طاقمها



رام الله - دنيا الوطنلقي ستة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم طائرة بجنوب شرق أستراليا، وفق ما أفادت محطة (ABC) الإذاعية التلفزيونية.وقال ما يسمى بـ"مكتب أمن النقل الأسترالي": إن طائرة ذات محرك واحد من طراز (DHC-2 Beaver)، سقطت في نهر (هوكسبوري) حوالي الساعة الثالثة والربع بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، حيث كانت الطائرة متجهة إلى سيدني وعلى متنها 5 ركاب إضافة إلى قائد الطائرة.وأوضحت مصلحة الإنقاذ في أستراليا، أنها عثرت على جثث ثلاثة أشخاص وبقايا حطام الطائرة، فيما تقوم الجهات المختصة بالتحقيق في ملابسات تحطم الطائرة.