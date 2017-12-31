بسبب الضباب.. البحرين تلغي 13 رحلة وتؤجل 11 أخرى

بسبب الضباب.. البحرين تلغي 13 رحلة وتؤجل 11 أخرى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت شركات الطيران الجوية اليوم الأحد، إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات بشكل اضطراري، بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب.

وفي التفاصيل، أعلن مطار البحرين الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، عبر بيان، عن تأجيل ثلاث عشرة رحلة، فيما ألغيت إحدى عشرة أخرى، بسبب الأحوال الجوية التي تمر بها أجواء البلاد، بسحب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

يأتي الضباب الكثيف الذي تسبب في إلغاء وتأجيل وتحويل عدد كبير من الرحلات إلى مطارات مجاورة، في وقت يعتبر من أزحم الأوقات لحركة الطيران في البحرين، لاسيما مع زيادة حركة السفر لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية.

وزاد البيان: "أدى تدني الرؤية الأفقية لألف متر إلى تحويل الرحلات لعدة مطارات، وذلك لصعوبة نزول الطائرات على مدرج مطار البحرين".

وبحسب البيان، تم تحويل العديد من الطائرات المتوجهة إلى البحرين إلى مطارات (الرياض وجدة والدمام) في السعودية، و(دبي والشارقة) بالإمارات، إضافة إلى مطار الكويت الدولي.

وسيستمر تحويل الرحلات إلى حين تحسن الرؤية الأفقية، واتضاحها بالصورة الممكنة لمدرج الطائرات، وفق البيان.

كانت إدارة مطار البحرين، قال مساء السبت عبر حسابها الرسمي على (توتير)، "بسبب الأحوال الجوية التي تمر فيها أجواء البحرين، وانخفاض مستوى الرؤية، ندعو جميع المسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء توجههم إلى المطار".

وطالبت الإدارة جميع المسافرين، التأكد من حالة الرحلة مع شركات الطيران أو شركات السفر قبل التوجه إلى المطار.

وفي سياق متصل، أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات بأن الضباب الكثيف سيستمر إلى صباح غدٍ (الاثنين) على جميع مناطق المملكة.

ومطار البحرين يقع شمال العاصمة (المنامة)، ويعتبر هو المطار الدولي الوحيد الموجود في البلاد.

فيديو أرشيفي:  أمطار في البحرين وإدارة الارصاد الجوية تدعو لأخذ الحيطة والحذر

 

أخبار ذات صلة

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

للمرة الثانية في تاريخها.. الكويت عضو غير دائم بمجلس الأمن

للمرة الثانية في تاريخها.. الكويت عضو غير دائم بمجلس الأمن

السعودية تدفع 60 مليون دولار لزيارة أمير بريطانيا لها

السعودية تدفع 60 مليون دولار لزيارة أمير بريطانيا لها

مسؤول روسي: تصريحات ترامب حول سوريا لا تتفق مع الواقع

مسؤول روسي: تصريحات ترامب حول سوريا لا تتفق مع الواقع

التعليقات

الدنيا حكايات

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

شؤون فلسطينية

ذوو الإعاقة يساهمون في دفع عجلة المصالحة

ذوو الإعاقة يساهمون في دفع عجلة المصالحة

الشيوخي يكشف: الشروع بتشكيل هيئة عالمية للمقاطعة ومناهضة التطبيع

الشيوخي يكشف: الشروع بتشكيل هيئة عالمية للمقاطعة ومناهضة التطبيع

إتلاف 6 طن لحوم واسماك غير صالحة للاسهلاك الادمي بالرام

إتلاف 6 طن لحوم واسماك غير صالحة للاسهلاك الادمي بالرام

بالذكرى 53 لانطلاقتها.. فتح تؤكد على استمرار نضالها لتحقيق مشروعها

بالذكرى 53 لانطلاقتها.. فتح تؤكد على استمرار نضالها لتحقيق مشروعها

عربي

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

للمرة الثانية في تاريخها.. الكويت عضو غير دائم بمجلس الأمن

للمرة الثانية في تاريخها.. الكويت عضو غير دائم بمجلس الأمن

منوعات

محمد بشار يُبكي العالم برسالته إلى عهد التميمي

محمد بشار يُبكي العالم برسالته إلى عهد التميمي

أبلة فاهيتا تُحرج إلهام شاهين وتُجبرها على هذه الاعترافات الجريئة

أبلة فاهيتا تُحرج إلهام شاهين وتُجبرها على هذه الاعترافات الجريئة

محمد هنيدي يودّع 2017 بطريقته الخاصة المميزة

محمد هنيدي يودّع 2017 بطريقته الخاصة المميزة

&#34;عملوها الصغار ووقع بها الكبار&#34;.. فنانون خسروا أصدقاءهم بسبب أبنائهم

"عملوها الصغار ووقع بها الكبار".. فنانون خسروا أصدقاءهم بسبب أبنائهم