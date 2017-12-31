بسبب الضباب.. البحرين تلغي 13 رحلة وتؤجل 11 أخرى

فيديو أرشيفي: أمطار في البحرين وإدارة الارصاد الجوية تدعو لأخذ الحيطة والحذر

رام الله - دنيا الوطنقررت شركات الطيران الجوية اليوم الأحد، إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات بشكل اضطراري، بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب.وفي التفاصيل، أعلن مطار البحرين الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، عبر بيان، عن تأجيل ثلاث عشرة رحلة، فيما ألغيت إحدى عشرة أخرى، بسبب الأحوال الجوية التي تمر بها أجواء البلاد، بسحب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).يأتي الضباب الكثيف الذي تسبب في إلغاء وتأجيل وتحويل عدد كبير من الرحلات إلى مطارات مجاورة، في وقت يعتبر من أزحم الأوقات لحركة الطيران في البحرين، لاسيما مع زيادة حركة السفر لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية.وزاد البيان: "أدى تدني الرؤية الأفقية لألف متر إلى تحويل الرحلات لعدة مطارات، وذلك لصعوبة نزول الطائرات على مدرج مطار البحرين".وبحسب البيان، تم تحويل العديد من الطائرات المتوجهة إلى البحرين إلى مطارات (الرياض وجدة والدمام) في السعودية، و(دبي والشارقة) بالإمارات، إضافة إلى مطار الكويت الدولي.وسيستمر تحويل الرحلات إلى حين تحسن الرؤية الأفقية، واتضاحها بالصورة الممكنة لمدرج الطائرات، وفق البيان.كانت إدارة مطار البحرين، قال مساء السبت عبر حسابها الرسمي على (توتير)، "بسبب الأحوال الجوية التي تمر فيها أجواء البحرين، وانخفاض مستوى الرؤية، ندعو جميع المسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء توجههم إلى المطار".وطالبت الإدارة جميع المسافرين، التأكد من حالة الرحلة مع شركات الطيران أو شركات السفر قبل التوجه إلى المطار.وفي سياق متصل، أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات بأن الضباب الكثيف سيستمر إلى صباح غدٍ (الاثنين) على جميع مناطق المملكة.ومطار البحرين يقع شمال العاصمة (المنامة)، ويعتبر هو المطار الدولي الوحيد الموجود في البلاد.