عقب قضية جزيرة (سواكن) لقاء سعودي- سوداني مهم

عقب قضية جزيرة (سواكن) لقاء سعودي- سوداني مهم
الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس التركي رجب طيب اردوغان
رام الله - دنيا الوطن
 استقبل وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف في العاصمة الخرطوم محمد العايش مساعد وزير الدفاع السعودي، لبحث المستجدات التي طرأت خلال الفترة الماضية، خصوصاً ملف جزيرة (سواكن).

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا): إن الوزير السوداني، أكد التزام بلاده وموقفها الثابت "تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، والدفاع عن المقدسات والذود عن الحرمين الشريفين، الذي يعتبر الدفاع عنه فرض عين على كل مسلم.

إلى ذلك، أجرى الجانبان مباحثات تناولت مجمل القضايا المتعلقة بالأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة، ومناقشة التدابير المطلوبة للتعاطي مع الأحداث، وما يستجد من مواقف بالقدر الذي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ويحمي المصالح الاستراتيجية للبلدين الشقيقين وللأمة العربية والإسلامية.

وتأتي هذه المفاوضات على خلفية قلق عميق أعربت عنه السعودية، وكذلك مصر إزاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن موافقة نظيره السوداني عمر البشير على تولي أنقرة تعمير وإدارة جزيرة (سواكن) في البحر الأحمر، حيث أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً، وانتقادات لاذعة، وخاصة من قبل وسائل إعلام مصرية وخليجية، وتحدث البعض عن حلف يجمع تركيا وإيران وقطر والسودان.

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