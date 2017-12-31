الشرطة التونسية تتمكن من تفكيك خلية مسلحة بسيدي بوزيد ونابل

فيديو أرشيفي: تونس تفكك خلية مسلحة

رام الله - دنيا الوطنداهمت القوات التونسية أمس السبت، خلية مسلحة مكونة من ثمانية أفراد في في مدينة سيدي بوزيد، التي انطلقت منها الاحتجاجات في نونس عام 2010، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية التونسية.وأوضحت الوزارة، أن الخلية كانت تعقد اجتماعات سرية بهدف تنفيذ أعمال (إرهابية) في المدينة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقالت الوزارة، في بيان بثته وكالة (تونس إفريقيا للأنباء): "إن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد، تمكنت يوم الجمعة، من توقيف ثمانية عناصر مسلحة متورطة ضمن الخلية التي نجحت هذه الفرقة في تفكيكها بمعتمدية جلمة يوم الخميس".وفي سياق آخر، ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني القبض على عناصر مسلحة في منزل بولاية نابل، بحسب ما أعلنت قناة (شمس إف إم).وقالت الوزارة في بيانها: "بتفتيش هاتف المسلح تم العثور على صور لعناصر مسلحة وتعليقات تحرّض على رجال الأمن وتكفر الدولة، إضافة إلى صور وتدوينات لتنظيم الدولة بحسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك".وأوضحت وزارة الداخلية، أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به بسبب "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم مسلح".