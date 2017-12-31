العبادي: لهذا السبب سيطر (تنظيم الدولة) على العراق

العبادي: لهذا السبب سيطر (تنظيم الدولة) على العراق
حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية
رام الله - دنيا الوطن
أكد حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية، أن تنظيم الدولة لم يكن ليحتل المدن العراقية لولا الفساد والفاسدون الذين استولوا على أموال الدولة، وكانوا سبباً في هذه الكوارث.

ودعا العبادي، شعبه للحفاظ على النصر على تنظيم الدولة، وعلى وحدة البلاد، مشيرًا إلى أن التنظيم لم يتمكن من احتلال المدن إلا بسبب الفساد.

وطالب العبادي، بضرورة عدم السماح لمن وصفهم بـ "الفاسدين" بسرقة الأموال بحجة تقديم الخدمات"، مضيفاً: "بعض الطائفيين عادوا مجدداً إلى زرع الفتنة والمتاجرة بدماء الشهداء"، وأشار إلى أن "وقوف الدول والعالم معنا هو لمصلحتهم".

وحذر العبادي من الفكر الذي وصفه بـ "المنحرف" وخطورته، داعيًا لضرورة الاستمرار باليقظة والحذر وألا نهدأ أبداً، وسنستمر لحين القضاء على آخر مسلح بالتنظيم.

فيديو أرشيفي.. العبادي: تنظيم الدولة انتهى عسكريًا في العراق

 

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