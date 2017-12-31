لوقف احتجاجات مناهضة للحكومة.. الكونغو تلجأ لقطع الإنترنت

لوقف احتجاجات مناهضة للحكومة.. الكونغو تلجأ لقطع الإنترنت
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس السبت، قطع خدمات الاتصالات والإنترنت والرسائل النصية القصيرة عن جميع أنحاء البلاد قبل مظاهرات مناهضة للحكومة، ستنطلق اليوم الأحد.

وكانت إثيوبيا لجأت لخطوة مماثلة أواسط كانون الأول/ ديسمبر، وحجبت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مع اشتداد الاشتباكات بين الجماعات العرقية في مختلف أنحاء البلاد، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

وقال وزير الاتصالات الكونغولي، إيمري أوكوندجو، إن هذا الإجراء من أجل الحفاظ على أمن الدولة، ورداً على العنف الذي يجري الإعداد له، منوهاً إلى أنه من واجب الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أرواح مواطني الكونغو.

فيديو أرشيفي: الاحتجاجات في الكونغو
 

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