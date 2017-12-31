الديوان الملكي الأردني: الأخبار التي تم تناقلها عن الأمراء "باطلة"

رام الله - دنيا الوطن

أصدر الديوان الملكي الأردني، بياناً أكد من خلاله على ملاحقة كل من ينشر أكاذيب عن الأمراء بهدف الإساءة إلى الأردن.



وقال الديوان الملكي: "إن بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، تناقلت إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة مغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد".



وذكر البيان، أن الديوان الملكي الهاشمي سيقوم بالملاحقة القانونية لكل من ينشر هذه الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق الأمراء والأسرة الهاشمية، والتي تهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته.



وأوضح البيان "لن تمر مثل هذه الأكاذيب على شعبنا الوفي، ولن تمس وحدته الوطنية، والعلاقة المتينة الراسخة بين أبناء الشعب الأردني والعائلة الهاشمية".



وكانت وسائل إعلام عربية، تناقلت إشاعات ضد الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد.



وقال الديوان الملكي الهاشمي، إنه سيقوم بالملاحقة القانونية لكل من يسيء أو ينشر الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق أصحاب السمو الملكي الأمراء والأسرة الهاشمية، حيث إن ما نشر من أخبار مختلقة أخيراً يهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته.



وأضاف: لن تمر مثل هذه الأكاذيب على شعبنا الوفي، ولن تمس وحدته الوطنية، والعلاقة المتينة الراسخة بين أبناء الشعب الأردني والعائلة الهاشمية.



وختم الديوان بيانه قائلاً: كان الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد وجه إليهم رسائل شكر وتقدير بعد إحالتهم على التقاعد من القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، حيث كانوا من خيرة ضباط الجيش العربي أوفياء مخلصين للأردن والعرش الهاشمي.