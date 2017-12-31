السلطات السودانية تحرر رهائن من قبضة عصابة للاتجاه بالبشر

فيديو أرشيفي: الشرطة السودانية تقبض على أكبر عصابة الاتجار بالبشر بين أثيوبيا والسودان

رام الله - دنيا الوطنحرّرت الأجهزة الأمنية السودانية في ولاية كسلا 95 رهينة من قبضة عصابة للإتجار بالبشر، بعد اشتباكات وقعت معهم، حيث تم إلقاء القبض على بعض منهم.وقال العميد عبد الله الصايغ مدير شرطة الجنايات بولاية كسلا في بيان صحفي: "إن عملية تحرير الرهائن تم فيها تبادل لإطلاق النار دون حدوث أي إصابة بين أفراد الشرطة أو الرهائن أو الجناة"، مشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض على عدد من الجناة، وسيتم التعامل معهم وفقاً للقانون، بحسب ما جاء على موقع أخبار مصر نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.وبدوره، تابع آدم جماع آدم والي كسلا أوضاع الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم برئاسة الشرطة، مؤكداً أن عام 2018 سيكون عاماً لحسم ظاهرة تهريب البشر بالولاية، منوهاً إلى أن هذه العملية تعد هي الأكبر من حيث أعداد الرهائن خلال عام 2017.