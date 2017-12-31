مقتل أربعة تجار خشب بنيران جماعة (بوكو حرام)

مقتل أربعة تجار خشب بنيران جماعة (بوكو حرام)
جماعة (بوكو حرام)
رام الله - دنيا الوطن
لقي أربعة أشخاص مصرعهم أمس، بعدما أطلقت جماعة (بوكو حرام) النار على مجموعة من تجار الخشب في قرية في منطقة نائية في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما قال ناج وقائد جماعة تساعد السلطات.

وفي التفاصيل، فتح مسلحون على دراجات بخارية النار على التجار فيما كانوا يحمّلون حطبا على سيارة نصف نقل في قرية مايوا على بعد حوالى 20 كلم من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو المضطربة في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضرم المسلحون النار في ثلاثة عربات محملة بالحطب كانت ستتوجه إلى المدينة المضطربة.

وقال إبراهيم ليمان قائد جماعة تقاتل المتمردين "مسلحو بوكو حرام قتلوا أربعة تجار خشب وأحرقوا ثلاثة عربات محملة بالحطب".

وأشار إلى أن عددا من تجار الخشب تمكنوا من الفرار من الإرهابيين الذين يقودهم أبو مصعب البرناوي الذين أعلن ولاءه لتنظيم داعش.

وقال التاجر هارونا داهيرو الذي نجا من الاعتداء إن "16 من بوكو حرام أتوا على ست دراجات بخارية وفتحوا النار علينا".

وتابع "قتلوا أربعة من زملائنا وأضرموا النار في ثلاث عربات محملة بالحطب كنا سنبيعه في مايدوغوري".

وتسبب تمرد بوكو حرام بمقتل 20 ألف شخص وتشريد 2,6 مليون في نيجيريا.

وفي الأشهر الأخيرة ازدادت هجمات المسلحين على مواقع عسكرية ومدنية وعلى القرى النائية في شمال  البلاد.

وتتهم بوكو حرام تجار الخشب بالتجسس وتمرير المعلومات للجيش النيجيري والجماعات الداعمة له.

وفي أغسطس الفائت، قطعت الجماعة رؤوس ثلاثة تجار في قرية تبعد 40 كلم من مايدوغوري اتهمتهم بأنهم عملاء لقوى الأمن.

وفي أبريل، نصب المسلحون كمينا لتجار خشب يجمعون الحطب في كاياملا على بعد 10 كلم من مايدوغوري وقتلوا ثمانية منهم.

فيديو ارشيفي: جماعة بوكو حرام تقتل 2000 شخص خلال خمسة أيام شرق نيجيريا

 

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