الداخلية المصرية: مقتل ثلاثة "إرهابيين" خلال مداهمة مزرعة بالجيزة

الداخلية المصرية: مقتل ثلاثة "إرهابيين" خلال مداهمة مزرعة بالجيزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، إن ثلاثة "إرهابيين" قتلوا خلال مداهمة لمزرعة بمحافظة الجيزة القريبة من القاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المزرعة كانت تستخدمها حركة (حسم) التي تصفها السلطات بأنها الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين.

وبحسب (القدس) فقد قال بيان الوزارة: إن "الإرهابين من أبرز الكوادر القيادية لحركة (حسم)"، مشيرة إلى أنه "تم العثور داخل المزرعة المستهدفة على أسلحة آلية وذخيرة وعبوتين معدتين للتفجير".

ويأتي ذلك، بعد يوم من هجوم مسلح، كان استهدف كنيسة للأقباط وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

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