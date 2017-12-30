كيف تضامن سعد الحريري مع عهد التميمي؟

كيف تضامن سعد الحريري مع عهد التميمي؟
رام الله - دنيا الوطن
ما يزال الوسط الرسمي والشعبي، يتضامن مع الفتاة الطفلة الأسيرة عهد التميمي، فقد أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري "تضامنه" معها، حيث شارك الحريري، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صور للفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي اعتقلها الجيش الإسرائيلي، وعلق على الصور قائلاً: "كل التضامن مع عهد التميمي.. الحرية لعهد التميمي".

متابعو الحريري تفاعلوا مع الصورة التي نشرها، وأكدوا "تضامنهم مع الطفلة عهد التميمي، معربين عن إعجابهم بموقف رئيس الوزراء اللبناني".

وكانت إدارة موقع التواصل الاجتماعي قد حذفت (تويتر) عهد  التميمي، ونقلت مواقع إخبارية أن إغلاق حساب التميمي من قبل (تويتر)، يأتي ضمن سياسة إدارة الموقع لإغلاق الحسابات التي تحتوي على منشورات ذات طابع عنيف أو تحريضي.

وقررت محكمة عسكرية إسرائيلية مجدداً الخميس، تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي ضربت جنديين إسرائيليين، وفق ما أعلن الجيش.

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