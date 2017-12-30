الميزان: الاحتلال يواصل استخدام القوة المفرطة في مواجهة التظاهرات السلمية

رام الله - دنيا الوطن

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها تجاه المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتستخدم القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع التظاهرات الاحتجاجية.



وأشار المركز في بيان له صدر، اليوم السبت، إلى أن يوم أمس، شهد استمرار المسيرات والاحتجاجات السلمية في مدن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وتسبب استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة باستشهاد شاب وإصابة أكثر من ستين آخرين، كما واصلت ملاحقة الصيادين في عرض البحر وتهديد حياتهم، ومنعهم من مزاولة أعمالهم واعتقالهم تعسفياً، واعتقلت صيادين بعد إصابة أحدهما.



واستنكر المركز الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن ما تقوم به قوات الاحتلال يشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.



وطالب المركز المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية بموجب القانون الدولي، والعمل على حماية المدنيين وتمكينهم من حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم، ويؤكد أن عجز المجتمع الدولي وصمته تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات، شكل عاملاً تشجيعياً لمواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها الجسيمة.