ليبرمان يزعم: من أطلق الصواريخ بالأمس منظمات تتلقى دعماً إيرانياً

ليبرمان يزعم: من أطلق الصواريخ بالأمس منظمات تتلقى دعماً إيرانياً
أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال أفيغدور ليبرمان، وزير الجيش الإسرائيلي:، مساء اليوم السبت، إن الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة يوم أمس الجمعة، تم إطلاقها من قبل منظمات تتلقى دعماً من إيران.

وبحسب"القدس" فقد نقل موقع صحيفة (هآرتس) عن ليبرمان زعمه: أن إيران سلمت لعناصر متطرفة في غزة العديد من الصواريخ والقذائف.

وأوضح "إسرائيل تعيق حركة (حماس) التي تفقد ردعها ضد المنظمات السلفية المتطرفة، التي تتلقى تمويلاً ودعماً من إيران، إنهم يريدون سحبنا إلى مواجهة شاملة".

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