الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل قريتي زبوبا ورمانة

رام الله - دنيا الوطن

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، حاجزاً عسكرياً على مدخل قريتي زبوبا ورمانة غرب جنين، ما تسبب بعرقلة حركة المواطنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت الحاجز على مدخل قريتي زبوبا ورمانة، وأوقفت الأهالي الداخلين إليهما والخارجين منهما، وفتشتهم.



وأضافت المصادر، أن أهالي القريتين يعانون وبشكل شبه يومي من ممارسات الاحتلال، التي طالت كافة شرائح المجتمع، والمتمثلة بنصب الحواجز، وإعاقة تحركات المواطنين.