ضبط طن معسل وتنباك منتهي الصلاحية في الخليل

رام الله - دنيا الوطن

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية، والأمن الوطني، والشرطة، مساء اليوم السبت، طن معسل وتنباك منتهي الصلاحية، ويحمل تاريخاً مزوراً في مدينة الخليل.



وأوضح جهاز الاستخبارات العسكرية، أنه بناء على معلومات استخبارية بوجود معسل وتنباك منتهي الصلاحية، تحركت الطواقم إلى المكان، وتم ضبط الكمية.



وأضافت أنه جرى مصادرة المضبوطات، وتحويل صاحبها لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.



يذكر، أن الطواقم كانت ضبطت في وقت سابق من اليوم، 10 أطنان معسل، ومصنعاً لتزوير صلاحياته وتصنيعه، وبداخله ألبان منتهية الصلاحية في الخليل.