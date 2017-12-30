أمريكا تعلن تأييدها لمطالب المتظاهرين في إيران

أمريكا تعلن تأييدها لمطالب المتظاهرين في إيران
رام الله - دنيا الوطن
قالت الولايات المتحدة: إنها أعلنت تأييدها لمطالب المتظاهرين الذين يحتجون في عدد من المحافظات الإيرانية على غلاء المعيشة في البلاد.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على (تويتر) ليلة الجمعة/ السبت، الحكومة الإيرانية إلى "احترام حقوق شعبها".

وأضاف ترامب: "ترددت عدة تقارير عن احتجاجات سلمية من قبل المواطنين الإيرانيين المتضررين من فساد النظام، وإهداره لثروات البلاد وتمويل الإرهاب في الخارج".

وأوضح: "ينبغي للحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها، بما في ذلك حقه في التعبير عن نفسه.. العالم يراقب!".

كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً مساء أمس الجمعة، قالت فيه: إنها تتابع "الاحتجاجات السلمية العديدة من جانب المواطنين الإيرانيين في أنحاء البلاد".

وأضافت الوزارة: إن "قادة إيران حولوا دولة ثرية ذات تاريخ وثقافة غنية إلى دولة مارقة مستنفدة اقتصادياً، صادراتها الرئيسية هي العنف وسفك الدماء والفوضى".

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