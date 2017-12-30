برج خليفة يستعد لإبهار العالم

برج خليفة يستعد لإبهار العالم
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الاستعدادات انتهت في برج خليفة للاحتفال برأس السنة الميلادية 2018 في دبي، وذلك بعد إعلان مجموعة إعمار العقارية عدم إضاءة البرج بالألعاب النارية.

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية عن العضو المنتدب لمجموعة إعمار العقارية، أحمد ثاني المطروشي، قوله إن برج خليفة لن يضيء بالألعاب النارية في احتفالات رأس السنة كما جرت العادة، بل سيتم استبدالها بألعاب الليزر والموسيقى المصاحبة في خطوة جديدة لإبهار العالم.

وأكد المطروشي، في مؤتمر صحفي خاص بالإعلان عن فعاليات احتفالات العام الجديد 2018 والاستعدادات الخاصة بها، أن إعمار بخطوتها الجديدة تستعد لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعرض مذهل لألعاب الليزر.

وأوضحت أن مجموعة من الفعاليات الجانبية ستنطلق في منطقة برج خليفة ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، داعيا الجمهور للحضور مبكراً لحجز أماكنهم.

وسيتم نقل العرض الحي لاحتفالية العام الجديد من "وسط مدينة دبي" في 31 ديسمبر بدءا من الساعة 11:30 ليلا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهو متوفر للمشاهدة للجمهور في جميع أنحاء العالم.

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