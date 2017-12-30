واشنطن بوست: ترامب غير موقفه من السعودية بشأن اليمن

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن التنديد العلني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدور المملكة السعودية في اليمن جاء بعد حصول سيد البيت الأبيض على صور تظهر واقع الأزمة الإنسانية في البلاد.





وأكد الصحيفة في تقرير نشرته أمس الجمعة أن التصريحات التي جاءت على لسان ترامب في السادس من الشهر الجاري، وطلب فيها من المملكة السماح فورا بإيصال المساعدات والأغذية إلى "الشعب اليمني الذي يحتاج إليها في حاجة ماسة"، لم تفاجئ الدبلوماسيين الأجانب فقط، بل والمسؤولين البارزين في البيت الأبيض أيضا.





ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن البيت الأبيض أصدر بيانا يضم تصريحات ترامب بعد ساعات من اجتماع عقده الرئيس مع مستشاريه وحصل أثناءه على الصور المذكورة، وذلك بعد أن أبلغه مسؤولون استخباراتيون بتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن ضمن تقريرهم السنوي.





وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات ترامب كانت مؤشرا على تنحي البيت الأبيض عن الدعم المطلق لسياسة المملكة السعودية بشأن اليمن ولها تأثير على قرار الرياض رفع الحصار عن ميناء الحديدة بشكل مؤقت.





ونوهت الصحيفة بأن تصريحات ترامب توّجت المساعي التي كان المسؤولون الأمريكيون يبذلونها على مدى أسبوع "وراء الستار" بغية إجبار قيادة السعودية على رفع الحصار عن الموانئ والمطارات والمعابر اليمنية.

رام الله - دنيا الوطن