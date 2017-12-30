"الليكود" يصوت غداً على فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة

رام الله - دنيا الوطن

تصوت اللجنة المركزية لحزب (الليكود) يوم غد الأحد، على مشروع قرار لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات شرقي القدس والضفة الغربية.



وبجسب"القدس" فقد قال موقع صحيفة (معاريف) العبرية: إن 900 عضو من اللجنة المركزية للحزب، وقعوا عريضة لصالح دعم هذا القرار، مشيراً إلى أن وزراء وأعضاء كنيست من أعضاء حزب (الليكود) صوروا مقاطع قصيرة دعوا خلالها لدعم هذا القرار.



وأضافت الصحيفة، أن شخصيات كبيرة من حزب (الليكود) تدعم هذا القرار، وستحاول الدفع باقتراح آخر قد يعرض للتصويت، وهو يتعلق بدعم البناء في مستوطنات القدس والضفة دون أي قيود.