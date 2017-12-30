الضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية يضبطان مصنعاً لتزوير تواريخ المعسل والألبان















وأكدت أنه تمت مصادرة المضبوطات، وتحويل صاحب المصنع لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.

رام الله - دنيا الوطنضبطت طواقم الضابطة الجمركية وبالتعاون مع الاستخبارات العسكرية والأمن الوطني مصنعاً بكامل معداته لتزوير تواريخ المعسل والألبان والمجمدات في محافظة الخليل.وأفاد بيان مشترك للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية أنه تم ضبط عشرة أطنان من المعسل ونصف طن من الألبان والجميد ومنكهات وجلسرين للمعسل منتهية الصلاحية بالإضافة إلى أجهزة لابتوب وماكنة تغليف وذلك بناءً على معلومات استخباراتية خاصة تفيد بوجود مصنع يقوم بتزوير تواريخ مواد منتهية الصلاحية داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة الخليل.